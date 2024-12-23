Anadolu Efes, Merkezefendi Belediyesi\'ni 96-63 ile geçti

Spor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Bleijenbergh 12, Ata Engin, Mclemore 14, İsmail Karabilen

ANADOLU EFES: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz, Willis 16

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

İLK YARI: 34-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-75

BASKETBOL Süper Ligi'nde 11'inci haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 11'inci maçında 9'uncu galibiyetini alırken, son sıradaki Denizli temsilcisi 2 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Anadolu Efes'ten Daniel Oturu oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu konuk ekip 25-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı üstün girdi: 34-53. Üçüncü periyotta da rakibi karşısında etkili olamayan Merkezefendi Belediye Basket, son bölüme 75-56 geride girdi. Final periyodunda farkı iyice açan Anadolu Efes, maçı rahat kazandı: 63-96.