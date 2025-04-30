SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Gytis Vilius
ANADOLU EFES: Larkin 17, Nwora 2, Bryant 13, Smits 4, Thompson 6, Dozier JR 9, Poirier 2, Ercan Osmani 10, Oturu 14, Erkan Yılmaz, Willis
PANATHINAIKOS: Brown 2, Sloukas 10, Cedi Osman 9, Grant 5, Nunn 25, Gabriel 4, Hernangomez, Mitoglou 18, Ömer Yurtseven 8
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
DEVRE: 39-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63
EuroLeague play-off serisini üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 25 sayı kaydeden Kendrick Nunn oldu.
Öte yandan serinin 4'üncü maçı 2 Mayıs Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Panathinaikos'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?