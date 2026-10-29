Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. karşılaşmasına çıkacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. karşılaşmasına çıkacak

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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde lider Panathinaikos'u ağırlayacak. 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. basamakta bulunan Efes, bu maçla Avrupa kupalarındaki 922. karşılaşmasına çıkacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.

Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 922. karşılaşması

Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

Kaynak: AA
PanathinaikosAnadolu EfesBasketbolTurkcellEfesSporSon Dakika

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