Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Shane Larkin'in üstün performansıyla öne çıkan Anadolu Efes, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu ve maçı rahat bir şekilde kazandı.

29.05.2024 22:49
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Anadolu Efes: Larkin 25, Doğuş Özdemiroğlu, 25, Clyburn 8, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Beaubois 7, Willis 10, Melih Tunca 5, Rıdvan Öncel, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 2

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Martin 12, Vittorio Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı, Efe Tırpancı 2, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2

1. Periyot: 33-24

Devre: 56-55

3. Periyot: 86-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Shane Larkin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk dakikalarda rakibini baskı altına alan ev sahibi ekip, pota altında etkili savunma yapamasa da 6. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı (22-12). Larkin'in yanı sıra Ercan Osmani'ni de performansıyla ilk bölümde takımını sırtladı ve Anadolu Efes ilk çeyreği 33-24 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin hemen başında farkı 5 sayıya indiren Pınar Karşıyaka oyuna yeniden ortak oldu. Anadolu Efes'in boş döndüğü hücumları değerlendiren Ege temsilcisi, 16. dakikada Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketiyle 44-42 öne geçti. İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olamayan Anadolu Efes, hücumda kritik top kayıpları yaptı. Son 20 saniyeye Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayısı sonrası 55-53 geride giren lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Larkin'in faul atışlarındaki isabetiyle devreye 56-55 üstünlükle girdi.

Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle üçüncü periyoda başlayan Anadolu Efes, kısa sürede 10-0'lık seri yaptı. Pınar Karşıyaka'nın hücumda kaybettiği toplar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiren ev sahibi ekip, Doğuş Özdemiroğlu'nun art arda üç sayılık basketleriyle farkı 20 sayıya yükseltti (81-61). Doğuş Özdemiroğlu'nun, Larkin'in ilk periyottaki performansının benzerini sergilediği bölümü lacivert-beyazlılar 86-65 galip tamamladı.

Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazandı.

3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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