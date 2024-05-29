Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldu. Pınar Karşıyaka'da ise Kenan Sipahi 19 sayıyla oynadı.

29.05.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

ANADOLU EFES: Clyburn 8, Doğuş Özdemiroğlu 25, Larkin 25, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Willis 10, Beaubois 7, Erkan Yılmaz 2, Emre Melih Tunca 5, Burak Can Yıldızlı, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel

PINAR KARŞIYAKA: Martin 12, Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Vitto Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Hakan Sayılı

1'İNCİ PERİYOT: 33-24

DEVRE: 56-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 86-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldu. Pınar Karşıyaka'da ise Kenan Sipahi 19 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Shane Larkin, Anadolu Efes, Karşıyaka, Türkiye, Doğuş, Efes, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Fransa, Filistin’i tanıyabileceğini ifade etti Fransa, Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
15:02 Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 23:46:46. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement