Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

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