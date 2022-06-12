Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika
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Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor

12.06.2022 10:10
Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, yarın oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes seriyi son maça taşımayı, Fenerbahçe Beko şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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