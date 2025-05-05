Anadolu Efes Tamam Ya da Devam Maçında - Son Dakika
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Anadolu Efes Tamam Ya da Devam Maçında

Anadolu Efes Tamam Ya da Devam Maçında

Anadolu Efes, Yunanistan'da Panathinaikos ile kritik bir maça çıkacak. Kazanan Final Four'a yükselecek.

05.05.2025 15:40
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EUROLEGAUE'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes play-off beşinci ve son maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz OAKA Altion'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçı kazanırsa Final Four'da diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko play-off serisinde eşleştiği Paris Basketball'u 3-0 ile geçip adını Final Four'a yazdırırken, diğer temsilcimiz Anadolu Efes Final Four için 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. Play-off'ta Yunanistan temsilcisi ile eşleşen ve serinin Atina'da oynanan ilk maçını 87-83 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçını 79-76 kazanmıştı. İstanbul'daki üçüncü maçta rakibine 81-77 yenilen Lacivert-beyazlılar, dördüncü maçı 85-82 kazanmış ve seride durumu 2-2'ye getirmişti. Atina'da yarın oynanacak olan beşinci karşılaşmayı kazanan takım Final Four'a yükselecek.

Avrupa kulvarındaki 875'nci maçına çıkacak olan temsilcimiz Avrupa kupalarında oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet ve 380 yenilgi aldı. 2001-02 sezonunda katıldığı Euroleague'de ise 627'nci maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 626 karşılaşmada 337 galibiyet ve 289 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 44 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 19 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta ise temsilcimiz iki galibiyet ve dört mağlubiyet elde ederken, Euroleague'de Yunan rakibine karşı 38 karşılaşmada 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

SLOUKAS EUROLEAGUE TARİHİNİN ASİST SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe Beko forması giyen Panathinaiokos'un tecrübeli oyuncularından Kostas Sloukas, EuroLeague tarihinin asist liderleri sıralamasında; yine vatandaşı ve aynı zamanda eski bir Fenerbahçeli olan Nick Calathes'in ardından 2'nci sıraya yükseldi

ANADOLU EFES KAZANIRSA BİR TÜRK TAKIMININ FİNAL OYNAMASI KESİNLEŞECEK

Anadolu Efes yarın, Panathinaikos'a karşı kazanması durumunda 23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenecek olan 2025 EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Bu durumda 25 Mayıs Pazar günü oynanacak olan finale bir Türk takımının katılması da kesinleşecek.

Kaynak: DHA

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