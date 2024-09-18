Anadolu Efes'ten Büyük Hedefler

Spor

Anadolu Efes oyuncularından Erkan Yılmaz ve Doğuş Özdemiroğlu, sezon sonu için önemli hedefler koyduklarını söyledi.

Erkan ve Doğuş, lacivert-beyazlıların THY Avrupa Ligi öncesinde düzenlediği medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi tüm sporcular için sağlıklı bir sezon temennisinde bulunan Erkan Yılmaz, "Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Anadolu Efes olduğumuz için hedeflerimiz her zamanki gibi büyük. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Anadolu Efes'in son 10 yıldır THY Avrupa Ligi'nde koyduğu çıta ortada. Bu çıtayı geçen sene yakalayamadık ama bu sene yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

Takıma önemli takviyeler yapıldığını aktaran 26 yaşındaki kısa forvet, "Yeni eklemeler de olacaktır. Bununla beraber yolda büyüyeceğimiz bir takım olduğumuza inanıyorum. Sezona en iyi şekilde girip, hedeflerimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Anadolu Efes'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yolda büyüyeceğimiz tekrardan belirtiyorum, o çıtayı yakalamak en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman takım oyuncusu olduğunu aktaran Erkan, en iyi performansını vermeye çalışacağını belirtti.

Takımın birbiriyle kolay kaynaştığını anlatan tecrübeli oyuncu, yabancı kontenjanı ve milli takıma ilişkin şu ifadeleri kullanarak sözlerini tamamladı:

"Takım olarak motivasyonumuz çok iyi. Yeni gelen arkadaşlar zaten eski takımlarında birbirleriyle oynadı. Herkes iyi karakter ve iyi insan olduğu için çabuk kaynaştık. Hedeflerimiz büyük. Kontenjanın (Sahada en az 1 yerli oyuncunun bulunma zorunluluğu) etkisini görmemiz için bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Sonra da sonuçlarını görmemiz lazım. Federasyonumuz buna karar verdi. Bakalım sahada bir Türk olması işimize yarayacak mı yoksa yaramayacak mı? Bu sene oynadıktan sonra göreceğiz. A Milli Takım'ın başarısızlığını tek nedene bağlamak doğru değil. Tek problem yok bence. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Bunun neticesinde doğru bir karara ulaşabiliriz."

Özdemiroğlu: "Umlarım sezon sonu hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız"

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu, sezon sonu tüm kulvarlarda başarıya ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Yeni sezonda arkadaşlarına ve rakiplerine sağlıklı bir sezon dileyen oyun kurucu, "Önemli olan bizim takım olarak neler yapacağımız ve nereye kadar gideceğimiz. Umarım takımımız için en iyi şekilde sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlar ve hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Takıma önemli oyuncuların dahil edildiğini anlatan 28 yaşındaki basketbolcu, şöyle devam etti:

"Geçen sene burada ilk sezonunu yaşayan oyuncularımız vardı. Bu sene takıma yeni katılan oyuncular oldu. Birlikte geçen sene yaptığımız hatalardan ders çıkarıp, bu sezon oynadığımız tüm kulvarlarda en ileriye gitmek için buradayız. Bütün çalışmalarımız ve motivasyonumuz bu yönde. Umarım sezon sonu hedeflediğimiz yerlere ulaşacağız."

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma giyemediğini hatırlatan Doğuş, "Geçen sezon çok uzun dönem oynayamamıştım. Ciddi bir sakatlık dönemi geçirdim ve sezonun sadece son bölümünde sahada olmuştum. Uzun süre oynamadıktan sonra o da kolay bir şey değildi. Bu sezon iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım sağlıklı ve verimli bir şekilde takıma yardımcı olabilirim." şeklinde görüş belirtti.

"Milli takımın olduğu durumdan biz de rahatsızız"

Doğuş Özdemiroğlu, oyuncular olarak A Milli Takım'ın bulunduğu durumdan memnun olmadıklarını ifade etti.

Başarısızlık nedeniyle basketbolun seyirci kaybettiğini aktaran Doğuş, şunları kaydetti:

"Milli Takım başarılı olduğu dönemlerde seyircilerin, halkın basketbola olan ilgisi çok daha fazla artmaya başlıyor. Bunun örneklerini yakın zamanda başarılı olan milli takımlarımızda görüyoruz zaten. Gerçekten herkesi candan şekilde kutlayıp, onlarla beraber oluyorlar. Biz de zaten milli oyuncular olarak bunun farkındayız. Milli takımın durumundan biz de rahatsızız. Çünkü Türk Milli Takımı'nın hem olimpiyatlar hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında her zaman olması gerektiğine inanıyoruz. Umarım bunu da en kısa zamanda başarı çıtasını yukarıya koyarak, oralara gideceğimizi düşünüyorum."

Doğuş Özdemiroğlu, sözlerini kontenjana ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Kontenjanın (Sahada en az 1 yerli oyuncunun bulunma zorunluluğu) milli takıma çok yardımcı olacağını düşünmüyorum. Umarım ben yanılırım. Çünkü 40 dakikalık bir sürenin zorunluluk gibi geleceğini düşünüyorum. Özellikle orta seviye takımlarda bunun farkını daha çok hissedeceğiz. Tabii bunun en iyi değerlendirmesini sezon bittiğinde hep birlikte daha net yapabiliriz. Umarım her şey Türk basketbolu için daha iyi olur."