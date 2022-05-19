Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi

19.05.2022 21:38
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 3. kez finale yükseldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes, organizasyonda üst üste 3. kez finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk çeyreğini 21-18 önde geçen Olympiakos, soyunma odasına da 43-42 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve farkı 11 sayıya (59-48) kadar çıkaran Anadolu Efes, son periyoda 66-63 önde başladı. Son 20 saniyesine 74-74 berabere girilen karşılaşmada Vasilije Micic, son saniye üçlüğüyle takımına final biletini getirdi.

Üst üste 3. kez finalde

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste üçüncü kez finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti. Anadolu Efes, geçen yıl ise finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Dörtlü Final'de 5. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da beşinci kez yer aldığı Dörtlü Final'de üçüncü kez finale yükselme sevinci yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Micic kötü başladı, iyi bitirdi

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, ülkesinde oynanan Dörtlü Final ilk maçına kötü başlamasına karşın son saniyede attığı üçlükle takımının finale yükselmesini sağladı.

28 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında 15 sayı, 2 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Lacivert-beyazlı takımda Shane Larkin 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Bryant (16) ve Dunston (12) çift haneleri gördü.

Üst üste 6. kez Türk takımları finalde

Türk temsilcileri, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez finale yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe adını finale yazdırdı. 2017'de kupanın sahibi olan sarı-lacivertli takım, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi.

Tarihinde ilk kez final oynadığı 2019'da ikinci olan Anadolu Efes ise geçen yıl şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Final 21 Mayıs'ta

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in mücadele edeceği final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Lacivert-beyazlılar, finalde Barcelona- Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Yunanistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement