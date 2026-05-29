Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi

SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi
TÜRK TELEKOM: Alexander 2, Smith 18, Trifunovic 5, Simonovic 15, Doğuş Özdemiroğlu 5, Devoe 6, Berkan Durmaz, Ata Kahraman 4, Usher 15
ANADOLU EFES: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 6, Loyd 7, Smits 2, Erkan Yılmaz, Jones
1'İNCİ PERİYOT: 17-16
DEVRE: 31-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
