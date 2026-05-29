Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi
29.05.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Türk Telekom'u 77-70 yenerek play-off yarı finaline adını yazdırdı.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

TÜRK TELEKOM: Alexander 2, Smith 18, Trifunovic 5, Simonovic 15, Doğuş Özdemiroğlu 5, Devoe 6, Berkan Durmaz, Ata Kahraman 4, Usher 15

ANADOLU EFES: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 6, Loyd 7, Smits 2, Erkan Yılmaz, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
AB’den Temu’ya 200 milyon euroluk ceza Nedeni dikkat çekti AB'den Temu'ya 200 milyon euroluk ceza! Nedeni dikkat çekti

20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:55
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.