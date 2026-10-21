Anadolu Efes yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçla Avrupa'da 920. kez sahaya çıkacak - Son Dakika
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Anadolu Efes yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçla Avrupa'da 920. kez sahaya çıkacak

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak iki takımdan Anadolu Efes, bu maçla Avrupa kupalarındaki 920. karşılaşmasına çıkacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk randevu

Anadolu Efes ile Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı.

Bu sezon ikinci kez Avrupa Ligi'ne katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 920. karşılaşması

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 31. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.

Kaynak: AA
Anadolu EfesBasketbolTurkcellBeşiktaşSporSon Dakika

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