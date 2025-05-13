Anadolu Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Anadolu Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları İstanbul'da Gerçekleşti

Anadolu Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları İstanbul\'da Gerçekleşti

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen Anadolu Karate Ligi 2. Etap müsabakaları, 3 ülkeden 62 kulüp ve 978 sporcunun katılımıyla büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, çocuk ve genç kategorilerde toplamda 11 madalya kazanarak dikkat çekti.

13.05.2025 12:46  Güncelleme: 12:47
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Anadolu Karate Ligi 2. Etap müsabakaları İstanbul Sultanbeyli'de yapıldı.

10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Karate Ligi 2. Etap müsabakaları, sporcu ve antrenörlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 3 ülkeden 62 kulüp ve 978 sporcunun katıldığı Anadolu Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında yarışan 16 kişilik Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate ekibi minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde 1 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya alarak turnuvayı büyük bir başarıyla tamamladı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Anadolu Karate Ligi 2. Etap müsabakalarına katılan; 9 yaş 35 kg'da Abdullah Oğuzkağan Eraslan şampiyon oldu. 10 yaş 40 kg'da Eymen Tarık Urak, 10 yaş 40 kg'da Zehra Açar, 10 yaş 34 kg'da Hatice Özdemir ve yıldızlar 40 kg'da Kağan Berk Bektaş ikinci olurken, 10 yaş 37 kg'da Eslem Sude Ay, 10 yaş 30 kg'da Ertuğrul Poyraz, 10 yaş 34 kg'da Hiranur Yıldırım, yıldızlar 39 kg'da Kübra Kılınç, ümitler 47 kg'da Leylanur Yıldırım ve gençler 48 kg'da Öykü Ece Bozukluhan da zorlu ve iddialı rakiplerini yenerek üçüncü olup madalya kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

Karate tutkunlarının merakla beklediği ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda antrenör ve sporcunun katılım gösterdiği büyük organizasyon kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İki gün süren etkinlikte, minik ve genç sporcular yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda maç tecrübesi kazanma fırsatı buldular. Anadolu Karate Ligi'nin genç sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, bu turnuvaların bir taraftan sporcuların gelişimine katkı sağlarken, diğer taraftan da sporcular ve kulüpler arasında dostlukların pekişmesini de sağladığını ifade ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Anadolu Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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