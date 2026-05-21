Anadolu Kartalları Şampiyon!
Anadolu Kartalları Şampiyon!

21.05.2026 10:25
Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda Anadolu Kartalları, hem kadınlar hem erkeklerde şampiyon oldu.

Konya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 8 kadın, 12 erkek takımı mücadele etti.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, milli takım seçmelerinin de yapıldığı müsabakalarda Konya'yı temsil eden Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da organizasyonu yerinden takip etti.

Kulüp Başkanı Kudret Şen, kupa törenin ardından, emeği geçenlere teşekkür ederek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sahada gösterilen mücadele, disiplin, inanç ve takım ruhunun kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Sporcularımız yalnızca kazandıkları kupalarla değil azimleri, karakterleri ve örnek duruşlarıyla da büyük bir başarıya imza atmıştır. Gençlerimizin sahadaki azmi, mücadelesi ve inancı bizlere umut verdi. Daha fazla görme engelli gencimizin sporla tanışmasını, spor sayesinde hayatlarında yeni bir kariyer, yeni bir heyecan ve yeni bir ışık bulmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

