Anadolu Üniversitesi'nde Yeşilay turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde Yeşilay turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

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Anadolu Üniversitesi'nde Yeşilay Kulübü ve Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva, '2026 Farkındalık Yılında Bağımsızlık' temasıyla yapıldı. Turnuvada Yağızalp Yatıcı altın, Kerem Sarıoğlu gümüş, Cevdet Refik Kaya bronz madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi'nde Yeşilay'ın "2026 Farkındalık Yılında Bağımsızlık" teması kapsamında çok sayıda kız ve erkek öğrencinin katılımıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Yeşilay Kulübü ve Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuvada çok sayıda kız ve erkek öğrenci dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Gençleri spor çatısı altında buluşturan ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, sağlıklı yaşam ile bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Fatih Akçay: "Bir kazanan olacak, kazanan spor olsun diyoruz"

Organizasyon ve turnuvanın amacı hakkında değerlendirmelerde bulunan Masa Tenisi Uluslararası Hakemi Fatih Akçay, "Her yıl Yeşil Ay Haftası'nda değişik etkinlikler var. Bunlardan bir tanesi Anadolu Üniversitesi'ndeki öğrencilerimize yönelik 2026 Harkındalık Yılında Bağımsızlık temasıyla işlenen bu turnuvada öğrencilerimizi bir araya getirdik. Güzel maçlar oluyor. Bir kazanan olacak, kazanan spor olsun diyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza sporun dışında da derslerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Hasan Aktaş: "Sadece Spora Bağımlı Ol temasıyla onlara destek vermek amacıyla buradayız"

Masa Tenisi Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Aktaş ise sporun birleştirici ve koruyucu gücüne vurgu yaparak, "Yeşil Ay derneğinin düzenlemiş olduğu Farkındalık programında 2026 yılını bağımsızlık yılı olarak ilan etmişti biz de bu bağlamda Masa Tenisi Federasyonu olarak Sadece Spora Bağımlı Ol temasıyla onlara destek vermek amacıyla buradayız. Anadolu Üniversitesi'nin Yeşil Ay Kulübü'nün bu etkinliğine destek vermek için buradayız. Ben katılan bütün arkadaşlarımıza Masa Tenisi Eskişehir İl Temsilcisi olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren isimler belli oldu. Zorlu müsabakalar neticesinde şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi Yağızalp Yatıcı olurken, gümüş madalyayı Kerem Sarıoğlu, bronz madalyayı ise Cevdet Refik Kaya elde etti.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiEskişehirEğitimGümüşSporSon Dakika

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