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Anadolu Üniversitesi SK Antalya kampını tamamladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi SK Antalya kampını tamamladı

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Antalya kampını son antrenmanla tamamladı. Takım, devre arasında yapılan kamp süresince çift antrenmanlar gerçekleştirdi ve 3 hazırlık maçı oynadı. Ligin ikinci yarısı 21 Ocak Pazar günü başlayacak.

Anadolu Üniversitesi SK Antalya kampını tamamladı
13.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:02
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, bugün yapılan son antrenmanla Antalya kampını noktaladı.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi SK, lige verilen arada Antalya'da kampını bitirdi. 2023-2024 sezonu TFF 3. Ligde 20 Aralık'ta oynanan maçlarla devre arasına girilmişti. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde Antalya'ya giderek kampa girmişti. Mavi-beyazlı ekibin oyuncuları, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyordu. Anadolu Üniversitesi SK kamp süresince 3 hazırlık maçı yaptı Ligin ikinci yarısı 21 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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