Muğla'nın şampiyon takımı Türk bayraklarıyla karşılandı - Son Dakika
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Muğla'nın şampiyon takımı Türk bayraklarıyla karşılandı

11.08.2022 11:44
Muğla'nın şampiyon takımı Türk bayraklarıyla karşılandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu olurken, şampiyon takım Türk bayraklarıyla karşılandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu olurken, şampiyon takım Türk bayraklarıyla karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da 6-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Birinciliği final maçlarında 2008, 2009 ve 2010 doğumlu oyunculardan oluşan 12'şer il karmaları mücadele etti. Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden Muğla İl Karması Erkek Takımı Final maçında Trabzon İl Karması Takımını 17-12 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu yıl Okul Sporları Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Hentbol Erkek Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde de Türkiye Şampiyonu olarak ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve aileleri Muğla İl Müdürlüğü önünde şampiyon takımı bayraklarla ve çiçeklerle karşıladı. Ailelerin alkışlarıyla araçtan inen takımı tebrik eden Muğla Gençlik ve spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Hentbolda daha büyük başarıları hedefliyoruz. Antrenörümüzü, Hentbol Muğla İl Temsilcimizi, sporcularımızı, ayrıca en önemlisi de şampiyon anne babaları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tebrikleri kabul eden Muğla Hentbol İl Temsilcisi Recai Gülhan ve Antrenör Ufuk Canikli bu yıl Muğla'ya ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Ufuk Canikli ise, "Uzun ve yorucu geçen bir sezonun daha sonuna geldik. Bunca yıl verdiğimiz emeklerin karşılığını bir sezonda iki Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdık. Sezon başından beri özveriyle çalışan sporcularımıza bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Muğla hentbolda çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla sporda başarıdan başarıya koşuyor. Bu yıl Anadolu Yıldızlar Ligi'nden Muğla'ya hokey, yüzme ve tenis branşının ardından bir başarıda hentboldan geldi. Bu sezon üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan sporcularımızı, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın şampiyon takımı Türk bayraklarıyla karşılandı - Son Dakika

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