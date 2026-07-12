Anadolu Yıldızlar Ligi Şırnak\'ta Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları, Şırnak'ta start aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 280 sporcu katıldı. Üç gün sürecek organizasyonun startının verilmesiyle ilk müsabakalar oynandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 20 takım ve yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla voleybol müsabakalarını başlattıklarını söyledi.

Organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Şırnak Valiliğine teşekkür eden Din, şunları kaydetti:

"Şırnak artık kardeşlikle, barışla, güzelliklerle anılan bir şehir haline geldi. Bu organizasyondaki en büyük kazanım sevgi ve kardeşlik olacak, çünkü her branşta her yarışmada bir şampiyon oluyor. Bugün şampiyon olma hedefiyle gelen ve en iyi hazırlanan takım şampiyonluk kürsüsüne oturacak. Buradaki en önemli kazanç bence kardeşlik olacaktır. Hepinize sakatlıksız, centilmence müsabakalar diliyorum"