Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakaları Elazığ'da yapıldı - Son Dakika

Elazığ'ın ev sahipliğinde 140 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakaları yapıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakaları 23- 24 Mart tarihleri arası Elazığ'ın ev sahipliğinde 9 ilin katılımıyla gerçekleştirildi. Elazığ, Ağrı, Muş, Iğdır, Bingöl, Van, Tunceli, Malatya ve Kars'tan 9 erkek, 8 kız takımı ve 140 sporcunun katılımıyla tamamlanan organizasyon düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bu yıl Elazığ iki Türkiye finali, dokuz grup müsabakaları ve önümüzdeki aylarda da iki Türkiye finali, bir milli takım maçını yine birlikte yapacağız. Elazığımız çok köklü bir spor geçmişine sahip, şehrimizde sizleri misafir etmekten hem şahsım adına hem de kurum adına onur duyuyorum. Buradaki grup müsabakalarından çıkan sporcular inşallah Türkiye finallerde başarılı olurlar, yarışma sonuçları ne olursa olsun, mücadeleye ve antrenman yapmaya devam etsinler, şampiyonluklar için pes etmesinler. Bir kez daha burada müsabakalara katılan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyor, tüm sporcu kardeşlerimi, antrenör arkadaşlarımı kutluyorum. Müsabakada yarışan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ