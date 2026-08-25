ANALİG Tekvando Şampiyonası Karabük\'te Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 28 ilden yaklaşık 500 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende sporcular geçit töreni gerçekleştirdi.

Müsabakalarda üç gün boyunca genç tekvandocular, dereceye girebilmek ve illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için mücadele edecek.

Açılış programına AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve sporcular katıldı.

Şampiyona, 27 Ağustos'ta tamamlanacak.