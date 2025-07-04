ANALİG Voleybol Müsabakaları Muğla\'da Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 2. Grup Voleybol Müsabakaları, Muğla'da başlıyor. Turnuva öncesinde teknik toplantı, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Doğukan Doğan ile Voleybol İl Temsilcisi Ümit Zafer Dokucu katıldı. Organizasyonla ilgili teknik bilgilendirme yapılan toplantıda, müsabakaların kuralları ve işleyişi hakkında takımlara bilgi verildi.

Müsabakalar, 4-5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde, Menteşe Spor Salonu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda oynanacak. Bölgeden birçok takımın katılacağı müsabakalarda genç sporcular, hem rekabet hem de dostluk içinde mücadele edecek.

Genç yeteneklerin spora kazandırılması ve takım ruhunun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi, sporcu gelişiminin yanı sıra iller arası kaynaşmaya da katkı sağlıyor. - MUĞLA