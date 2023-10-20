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Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi - Son Dakika

Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:29

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in dönüş tarihini verdi. İtalyan hoca yaptığı açıklamada, ''Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün...'' dedi. Milli futbolcunun böylece Madrid'in 5 Kasım'da oynayacağı Rayo Vallecano maçında süre alması bekleniyor.

Arda Güler'in Real Madrid forması giymesine artık 2 haftadan az kaldı. Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, milli futbolcunun 10 güne hazır olacağını belirtti.

"ARDA GÜLER'İN FORM DURUMU HARİKA"

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, "Az önce Arda Güler'le konuştum. herkese çok selamı var. Ne zaman oynayacağını sordum, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi - Son Dakika
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