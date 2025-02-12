Anderlecht Şükrü Saracoğlu'nda Son Antrenmanını Yaptı

Spor

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Anderlecht, son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mor-beyazlılar son antrenmanını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk olarak doğum günü olan Teknik Direktör David Hubert'i alkışlarla kutladı. Oyuncular antrenmana düz koşu ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanda topla oyunlar gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL