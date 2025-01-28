Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklaması - Son Dakika
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Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklaması

Anderson Talisca\'dan Fenerbahçe\'ye Transfer Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Fenerbahçe formasını giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, taraftarlara teşekkür etti ve takıma destek olmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

28.01.2025 21:37  Güncelleme: 21:39
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FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Anderson Talisca, "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Talisca, "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklaması - Son Dakika

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