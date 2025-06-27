Anderson Talisca\'ya Premier Lig\'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

EVERTON TALİSCA'YI İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Everton, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. İngiliz ekibinin Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Haberde, Talisca'nın bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği, Sarı-lacivertlilerde oynamayı dile getirip teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi. Brezilyalı yıldıza ayrıca ülkesinden Flamengo ve Bahia'nın da talip olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Talisca, Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.