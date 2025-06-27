Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Everton, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. İngiliz ekibinin Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Haberde, Talisca'nın bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği, Sarı-lacivertlilerde oynamayı dile getirip teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi. Brezilyalı yıldıza ayrıca ülkesinden Flamengo ve Bahia'nın da talip olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Talisca, Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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