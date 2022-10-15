Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik - Son Dakika
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Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

15.10.2022 14:51
Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Hatayspor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Hatayspor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Salih Dursun, Shukurov ve Ebrima Colley'in yerine Caulker, Lawrence ve Kerim Frei'i maç kadrosunda sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Lawrence, Kerim Frei, Kouassi, Fabio Borini" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik - Son Dakika
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