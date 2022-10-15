Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Salih Dursun , Shukurov ve Ebrima Colley'in yerine Caulker, Lawrence ve Kerim Frei 'i maç kadrosunda sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor karşısına şu 11 ile çıktı:

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Hatayspor, Spor, Son Dakika

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