Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun açılış maçında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 4-2'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hugo Ekitike, 49. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Federico Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah kaydetti. Bournemouth'un golleri ise 64 ve 76. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Arne Slot'un ekibi Liverpool, yeni sezona 3 puanla başladı. Bournemouth, ligin ilk maçında puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Anfield'da muhteşem zafer! Liverpool galibiyeti 88. dakikada aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?