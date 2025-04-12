Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kendisini sakatlandı. 24. dakikada Rafa Silva, orta alanda çok güzel döndü ve ardından Muçi'ye derin top denedi ama Arnavut yıldız topu edemedi. 24 yaşındaki futbolcu, topu kontrol etmek isterken sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.
Ernest Muçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)