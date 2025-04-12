Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık - Son Dakika
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Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık

Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş\'ta akılalmaz sakatlık

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta sahalardan az rastlanan bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Rafa Silva'nın pasını kontrol etmek isterken sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Muçi, yerini 27. dakikada Joao Mario'ya bıraktı.

12.04.2025 19:44
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk yarısında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MUÇİ KENDİSİNİ SAKATLADI

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, kendisini sakatlandı. 24. dakikada Rafa Silva, orta alanda çok güzel döndü ve ardından Muçi'ye derin top denedi ama Arnavut yıldız topu edemedi. 24 yaşındaki futbolcu, topu kontrol etmek isterken sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ernest Muçi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Muçi, karşılaşmanın 27. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı.

İşte o anlar;

Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
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Rafa Silva, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anında kendini yere bıraktı! Beşiktaş'ta akılalmaz sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    LA BUNLARIN HEPSI SADECE GALATASARAY GIBI BÜYÜK TAKIM KARSISINDA FUTBOLCU OLDUKLARI AKLINA GELİYOR SİZİ GİDİ SALINCAK TAKIM SİZİ 6 5 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    hedef olmayınca sakatım deyip çıktı ordan başka transfer görüşmesine gidecek mezemenk.. 1 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    kacan kacana 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KAHTALI MİCCİ HASAN ARAT IN ÇİLİNGİRLIK DONEMI ITELEMESI 1 0 Yanıtla
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