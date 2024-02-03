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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti

Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyetle birlikte Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Altınok'a yenilenen üyelik kartı ve Gençlerbirliği'nin Cumhuriyet forması hediye edildi. Altınok, kulübe destek sözü vererek, Gençlerbirliği'nin başarılarına inandığını ifade etti.

03.02.2024 23:11
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyetle Gençlerbirliği'ne ziyareti gerçekleştirdi.

Kulüpte daha önce yönetim kurulu üyeliği de yapan Altınok'a yenilenen üyelik kartı ve isminin yazılı olduğu "06" numaralı Gençlerbirliği'nin Cumhuriyet forması hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takıma başarı dileklerinde bulunarak, "Gençlerbirliği, Türkiye'nin ve başkentimizin en köklü kulüplerinden birisidir. Cumhuriyet'le yaşıt bu güzide kulübümüze her daim destek olacağız. Yarınlarımız daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika
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