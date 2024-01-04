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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk E-Spor Merkezi ile oyunculara destek sağlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk E-Spor Merkezi ile oyunculara destek sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk E-Spor Merkezi'ni açarak Türkiye genelinde birçok oyuncuya ücretsiz antrenman alanı imkanı sunuyor. Merkez, Ankara ve diğer şehirlerden gelen oyuncuların buluşma noktası haline geldi. ABB, e-sporun popülerliğini desteklemeye devam ederek oyunculara destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk E-Spor Merkezi ile oyunculara destek sağlıyor
04.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) hizmete açtığı Çubuk E- Spor Merkezi, Türkiye genelinde birçok oyuncuya ücretsiz yararlanabilecekleri antrenman alanı imkanı sunuyor. Çubuk E-Spor Merkezi, başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerden gelen birçok oyuncunun toplanma merkezi haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan e-sporu destekleyerek antrenman ve turnuvalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli projelere imza atan ABB, Türkiye'de ve dünyada yükselişte olan e-spor için de oyunculara destek olmayı sürdürüyor.

Point Black oyununda ligi namağlup bitiren oyuncular ise bu sene Endonezya'da düzenlenecek olan dünya çapındaki ilk e-spor turnuvası PBIC sürecine hazırlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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