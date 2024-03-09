Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, ALG Spor\'u 3-0 mağlup etti

Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 38. dakikada Marian Awad'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da 56. dakikada Armisa Kuç ile 78 dakikada da Danielle Marcano ile iki gol daha atan başkent ekibi, maçı 3-0 kazandı.