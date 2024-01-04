- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden e-sporculara destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Çubuk E- Spor Merkezi, Türkiye genelinde birçok oyuncuya ücretsiz yararlanabilecekleri antrenman alanı imkanı sunuyor. Çubuk E-Spor Merkezi, başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerden gelen birçok oyuncunun toplanma merkezi haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan e-sporu destekleyerek antrenman ve turnuvalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli projelere imza atan ABB, Türkiye'de ve dünyada yükselişte olan e-spor için de oyunculara destek olmayı sürdürüyor.

Point Black oyununda ligi namağlup bitiren oyuncular ise bu sene Endonezya'da düzenlenecek olan dünya çapındaki ilk e-spor turnuvası PBIC sürecine hazırlanıyor.