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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden e-sporculara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk E-Spor Merkezi ile Türkiye genelinde birçok oyuncuya ücretsiz antrenman alanı imkanı sunarak e-sporu desteklemeye devam ediyor. Merkez, Ankara ve diğer şehirlerden gelen oyuncuların buluşma noktası haline gelmiştir. ABB, spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi için önemli projeler yaparken, yükselişte olan e-spor için de oyunculara destek olmayı sürdürmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden e-sporculara destek
04.01.2024 - 23:39,
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- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden e-sporculara destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı Çubuk E- Spor Merkezi, Türkiye genelinde birçok oyuncuya ücretsiz yararlanabilecekleri antrenman alanı imkanı sunuyor. Çubuk E-Spor Merkezi, başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerden gelen birçok oyuncunun toplanma merkezi haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan e-sporu destekleyerek antrenman ve turnuvalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli projelere imza atan ABB, Türkiye'de ve dünyada yükselişte olan e-spor için de oyunculara destek olmayı sürdürüyor.

Point Black oyununda ligi namağlup bitiren oyuncular ise bu sene Endonezya'da düzenlenecek olan dünya çapındaki ilk e-spor turnuvası PBIC sürecine hazırlanıyor.

Kaynak: İHA
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