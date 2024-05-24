Ankara'da Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED) Kuruldu - Son Dakika
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Ankara'da Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED) Kuruldu

Ankara\'da Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED) Kuruldu

Ankara'da Fenerbahçelileri birleştirmek amacıyla kurulan Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), önemli iş adamlarını bir araya getirecek ve sosyal sorumluluk projeleriyle Fenerbahçe Kulübüne hizmet edecek.

24.05.2024 22:25
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Ankara'da "Birleşik Fenerbahçeliler Derneği" (BİRFED) kuruldu.

BİRFED'den yapılan açıklamada derneğin, Ankara'da Fenerbahçelileri birleştirme amacıyla kurulduğu belirtildi.

Derneğin Ankara'nın önemli iş adamlarını bir araya getireceği vurgulanan açıklamada, "Ankara'nın önemli iş insanları Serhat Öztürk, Orçun Apay ve Büşra Paşaoğlu'nun kuruculuğunu üstlendiği ve başkanlığını Serhat Öztürk'ün yapacağı derneğimiz, uzun süre konuşulacak sosyal sorumluluk projeleri ve Fenerbahçe Kulübüne yapacağı hizmetlerle ön planda olacak." ifadeleri kullanıldı.

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Serhat Öztürk başkanlığında kuruldu." denildi.

Kaynak: AA

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