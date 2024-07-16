Ankara'da Breakdans Tutkunları Paris 2024 Olimpiyatlarına Odaklandı - Son Dakika
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Spor

Ankara'da Breakdans Tutkunları Paris 2024 Olimpiyatlarına Odaklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na breakdansın dahil edilmesiyle Ankara'da bu sporun tutkunları olan Furkan Coşkun ve Bilgehan Türkyılmaz, gözlerini olimpiyat oyunlarına dikti. Breakdansçılar, breakdansın olimpik bir branş olmasıyla Türkiye'yi dünyada temsil etmek ve ülkelerini güzelce temsil edebilecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

16.07.2024 11:31
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na breakdansın dahil edilmesiyle Ankara'da bu sporun tutkunları olan Furkan Coşkun ve Bilgehan Türkyılmaz, gözlerini olimpiyat oyunlarına dikti.

Breakdansçı ve eğitmen Furkan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez televizyonda gördüğü bu sporu öğrenmek için araştırmalar yaptığını söyledi.

Daha sonra breakdans yapan kişilerle buluştuğunu ve eğitim aldığını ifade eden Furkan Coşkun, "Sonra kendi grubumuzu büyüttük. Şu an büyük bir ekibiz ve Ankara'da dans ediyoruz. Breakdans; atletik, akrobatik ve zor bir dans branşı. Ben de zor hareketler yapmayı ve zor becerilerle uğraşmayı seviyorum. O yüzden breakdansın benim karakterime uygun olduğumu düşünüyorum. Breakdansı severek, tutkuyla yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Breakdansın ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dahil edildiğini anımsatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Breakdans eğer olimpiyatlarda yer almaya devam ederse, o sahnede olmak ve o sahnede yarışacak sporcular yetiştirmeyi istiyorum. Hedefim hayatımın sonuna kadar dans edebilmek. Breakdansın olimpik bir branş olmasıyla hem Türkiye'deki hem de Ankara'daki breakdansçılar olarak gözümüzü olimpiyatlara çevirdik."

Bilgehan Türkyılmaz: "Breakdans yapmak benim için çok farklı"

Breakdansçı ve eğitmen Bilgehan Türkyılmaz da çok hareketli bir çocuk olduğu için spora yönlendirildiğini dile getirdi.

Breakdansla tanıştıktan sonra "Kesinlikle bu sporu yapmalıyım." dediğini ifade eden Bilgehan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Sokakta breakdans yapan ağabeyleri gördüm, yanlarına gittim. Onlardan dans etmeyi öğrendim. Daha sonrasında da kendi yolumu çizmeye devam ettim. Halk oyunları dahil olmak üzere dansın diğer disiplinleriyle de ilgileniyorum. Ancak breakdansın verdiği keyfi bana hiçbiri vermiyor. Buna 'Farklı bir lezzet.' diyebilirim. Breakdansı izlemek ve yapmak benim için çok farklı duygular içeriyor. Hedefim Türkiye'yi dünyada temsil etmek ve ülkemizi dünyada güzelce temsil edebilecek insanlara yardımcı olmak. Onları eğitmek, gerekirse maddi ve manevi destek olmak."

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), breakdansın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Breakdans Tutkunları Paris 2024 Olimpiyatlarına Odaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Breakdans Tutkunları Paris 2024 Olimpiyatlarına Odaklandı - Son Dakika
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