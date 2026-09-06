Ankara'da dev ekranda Filenin Sultanları'na tam destek
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya gelirken Ankaralılar Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve formalarla alana gelerek tezahüratlarla millilere destek verdi.
Ankaralı vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranda seyretti.
Başkentteki Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan dev ekranda müsabakayı takip etmek isteyen vatandaşlar, kamp sandalyeleriyle meydandaki yerlerini aldı.
Türk bayrakları ve formalarla alana gelen vatandaşlar, tezahüratlar yaparak millilere destek verdi.
Kaynak: AA
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