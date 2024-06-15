Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

Spor

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

1. Jung Han Heo

2. Phuong Vinh Bao

3. Martin Horn (Almanya)

3. Sameh Sidhom (Mısır)