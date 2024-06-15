Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:
1. Jung Han Heo
2. Phuong Vinh Bao
3. Martin Horn (Almanya)
3. Sameh Sidhom (Mısır)
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