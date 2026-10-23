Ankara'da İran'ı 20-17 yenen A Milli Kadın Hentbol Takımı Ukrayna'ya hazırlanıyor

Ankara'da İran'ı 20-17 yenen A Milli Kadın Hentbol Takımı Ukrayna'ya hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda İran'ı 20-17 yenerek hazırlık maçını kazandı. İlk yarıyı 11-9 önde tamamlayan milliler, 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ukrayna ile yapacağı özel maçla hazırlıklarına devam edecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İran ile oynadığı hazırlık maçını 20-17 kazandı.
Başkentteki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 11-9 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 20-17 galip ayrıldı.
Milliler, 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'te yapılacak özel maçta da Ukrayna ile karşılaşacak.
17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na, 3-20 Aralık tarihlerinde Polonya, Romanya, Türkiye, Çekya ve Slovakya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu maçları, 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da oynanacak.
Kaynak: AA
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