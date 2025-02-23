- Ankara'da U15 Ligi maçında kavga çıktı
ANKARA - Ankara'da U15 Ligi'nde Gölbaşı Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında oynanan karşılaşmada kavga çıktı. Kavga anı kameraya yansıdı.
Ankara'da U15 Ligi'nde yapılan Gölbaşı Belediyespor - Ankara Demirspor müsabakasında istenmeyen olaylar yaşandı. Gölbaşı Sentetik Sahası'nda oynanan mücadelenin ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.
Kavga anı kameraya yansıdı.
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