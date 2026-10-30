Ankara'da yarın 46. Cumhuriyet ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu koşulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da yarın 46. Cumhuriyet ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu koşulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre 46. Cumhuriyet Koşusu ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda birinciye 10 milyon, Cumhuriyet Koşusu'nda ise 14 milyon lira ikramiye verilecek.

At yarışlarında 46. Cumhuriyet Koşusu ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, yarın Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre sezonun son Grup 1 yarışları, yarın Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak.

İlk kez 1939'da koşulan Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları ile 2400 metre mesafede çim pistte gerçekleştirilecek. Birinciye 10 milyon lira ikramiye verilecek yarış, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapılacak. Birincilik ikramiyesinin 14 milyon lira olduğu koşunun startı, saat 16.30'da verilecek.

Kaynak: AA
TürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Anıtkabir’deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu’ndan ilk açıklama Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi Olan tüm yolculara oldu Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:14:23. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da yarın 46. Cumhuriyet ve 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu koşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android