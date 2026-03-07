Ankara Derbisi: Halkbank - Ziraat Bankkart

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Ankara kulüpleri Halkbank ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki maç, yarın saat 16.00'da başlayacak.
Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart, 21 maçta 19 galibiyet alarak 56 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezondaki 22 karşılaşmada 19 galibiyeti bulunan Halkbank ise 55 puanla 2. sırada yer alıyor.
Başkentin iki ekibi arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı, 3-0 Halkbank kazandı.
