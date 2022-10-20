Ankara haber: Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kupası için Ankara'ya gidiyor - Son Dakika
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Ankara haber: Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kupası için Ankara'ya gidiyor

20.10.2022 09:53
Ankara haber: Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kupası için Ankara'ya gidiyor

Ankara spor haberi... AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmalar için Ankara'ya gidiyor.

AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmalar için Ankara'ya gidiyor.

Türkiye Kupası mücadeleleri için Ankara'ya gidecek olan Eczacıbaşı Dynavit'te Başantrenör Ferhat Akbaş, açıklamalarda bulundu. Ankara'da grup aşamasını oynayacakları Türkiye Kupası'nın kendileri için iyi bir başlangıç olacağını umduklarını ifade eden Akbaş, "Rakiplerimizin oldukça iyi bir kadro yapılanması var. Kuzeyboru geçtiğimiz sezonu oldukça iyi geçirdi. Bunun yanında Çukurova da lige yeni katılmasına rağmen güçlü transferler gerçekleştirdi. Gruptaki bir diğer rakiplerimizden Sigorta Shop, kendi şehrinde oynayabilme avantajını oldukça iyi kullanacağını düşünüyorum. Takım olarak, Milli Takım sonrası yeni bir araya gelebildik. Birbirini ve kulübü bilen oyuncular çoğunluklu olduğu için uyum konusunda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Zorlu bir lig etabıyla başlayacağız ve lig etabımızın öncesinde Türkiye Kupası grup aşaması oynayacak olmamız bizim için avantaja çevirmemiz gereken bir durum. Bütün rakiplerimize ve kendi takımımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit'in A Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

Salon: Ankara Başkent Voleybol

21 Ekim 2022 Cuma

17.00: Eczacıbaşı Dynavit - Çukurova Bld. Adana Demirspor

22 Ekim 2022 Cumartesi

19.00: Sigorta Shop - Eczacıbaşı Dynavit

23 Ekim 2022 Pazar

16.30: Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ankara haber: Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Kupası için Ankara'ya gidiyor - Son Dakika

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