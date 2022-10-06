Ankara haber! Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ankara haber! Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

06.10.2022 18:46

Ankara haberler: - Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Türkiye'de emsali bulunmayan ve Gölbaşı'nda hayata geçen Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında 6 tane önemli turnuvaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

- Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

ANKARA - Türkiye'de emsali bulunmayan ve Gölbaşı'nda hayata geçen Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında 6 tane önemli turnuvaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında 6-12 Şubat tarihleri arasında Dünya Kupası'na, 16-19 Şubat tarihleri arasında Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'na, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Dünya Oyunları'na, 6-10 Eylül tarihleri arasında Dünya Bilardo Şampiyonası-Ferdi Erkekler müsabakasına, 12-14 Eylül tarihleri arasında Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası'na ve 15-17 Eylül tarihleri arasında Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

"Gölbaşı'nın kapılarını dünyaya açıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dünya sporcularını Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Biz bu tesisi yaparken Gölbaşı'nın kapılarını dünyaya açacağız demiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık. 2023 yılında burası dünya arenasına dönüyor. 6 tane dünya şampiyonası Gölbaşı'nda oynanacak. Bu tesisi yapmaktaki amacımız hem Gölbaşı'nın kapılarını dünyaya açmak hem de Gölbaşı gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarıp spor komplekslerine getirmekti. Biz Gölbaşı'ndaki gençlerimizi, insanlarımızı ve esnaflarımızı düşünerek adımlar atıyoruz. Hem ekonomiye katma değer sağlıyoruz hem de ismimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haber! Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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