Ankara haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Diyarbekirspor: 1 - Son Dakika
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Ankara haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Diyarbekirspor: 1

19.10.2022 15:56
Ankara haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Diyarbekirspor: 1

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Oran xx, Kerem İlitangil xx, Buğra Han Güler xx

Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan xx, Emin Sarıkaya xx, Erkam Reşmen xx, Onur Kalkan xx, Aykut Çeviker xx, Camara xx (Balaj dk. 40 xx), Abdullah Aydın xx (Bekir Karadeniz dk. 60 xx), Haşim Arda Sarman xx, Mara xx (Mikail Okyar dk. 72 xx), Melih İnan xx (Muharrem Cinan dk. 73 xx), Babaei xx (Eze dk. 60 xx)

Yedekler: Boran Güngör, Olawoyin, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Diyarbekirspor: Gökhan Siverek x, Umut Can Kanber x, Enes Subaşı x, Rıdvan Bingöl x (Umutcan Akay dk. 72 x) Seymen Yağmur x, Şerif Doğan x (İsa Baltacı dk. 62 x) Serhat Enes Çalışan x (Bilal Özer dk. 79 x), Mustafa Aydın x (Onat Kutay Kurt dk. 72 x), Emrullah Sayar x, Ömer Gül x (Muhammed Sarıkaya dk. 62 x), Doğan Karakuş x

Yedekler: Mücahit Çıra

Teknik Direktör: Mehmet Çelebi

Goller: Mara (dk. 4 pen.), Eze (dk. 66), Melih İnan (dk. 67), Balaj (dk. 90+3) (Ankara Keçiörengücü), Doğan Kararkuş (dk. 71) (Diyarbekirspor) - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Diyarbekirspor: 1 - Son Dakika
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