Ankara haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 Diyarbekirspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Alper Oran xx, Kerem İlitangil xx, Buğra Han Güler xx
Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan xx, Emin Sarıkaya xx, Erkam Reşmen xx, Onur Kalkan xx, Aykut Çeviker xx, Camara xx (Balaj dk. 40 xx), Abdullah Aydın xx (Bekir Karadeniz dk. 60 xx), Haşim Arda Sarman xx, Mara xx (Mikail Okyar dk. 72 xx), Melih İnan xx (Muharrem Cinan dk. 73 xx), Babaei xx (Eze dk. 60 xx)
Yedekler: Boran Güngör, Olawoyin, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Diyarbekirspor: Gökhan Siverek x, Umut Can Kanber x, Enes Subaşı x, Rıdvan Bingöl x (Umutcan Akay dk. 72 x) Seymen Yağmur x, Şerif Doğan x (İsa Baltacı dk. 62 x) Serhat Enes Çalışan x (Bilal Özer dk. 79 x), Mustafa Aydın x (Onat Kutay Kurt dk. 72 x), Emrullah Sayar x, Ömer Gül x (Muhammed Sarıkaya dk. 62 x), Doğan Karakuş x
Yedekler: Mücahit Çıra
Teknik Direktör: Mehmet Çelebi
Goller: Mara (dk. 4 pen.), Eze (dk. 66), Melih İnan (dk. 67), Balaj (dk. 90+3) (Ankara Keçiörengücü), Doğan Kararkuş (dk. 71) (Diyarbekirspor) - ANKARA
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