Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı

10.06.2022 20:04
Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ikinci olarak bitiren Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını aldı.

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ikinci olarak bitiren Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını aldı.

Aktepe Tesisleri'nde yapılan kupa törenine, TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu, Ankara Keçiörengücü Başkanvekili Mehmet Ali Kol, Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, U-19 Futbol Takımı Teknik Direktörü Özgür Engin, kulüp menajerleri Abuzer Şahin ve Ahmet Cingöz katıldı.

Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Menajeri Abuzer Şahin, sezon boyunca verdikleri zorlu mücadelenin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı - Son Dakika

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