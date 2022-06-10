Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı ikincilik kupasını aldı

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ikinci olarak bitiren Ankara Keçiörengücü 19 Yaş Altı Futbol Takımı kupasını aldı.

Kaynak: AA

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