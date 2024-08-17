Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a mağlup oldu

Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor\'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Camara, Rahmetullah ve Atınç Nukan gol attı.

17.08.2024 19:22
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nün atağını savuramadığı pozisyonda topla buluşan Camara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Nomel rakiplerini birer birer geçti, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Metin kornere çeldi.

28. dakikada sağ kanattan gelen Bandırmaspor'da Rahmetullah'ın ortası içeriye doğru yöneldi ve direğe çarpan topa Paulinho vurdu. Paulinho'nun vuruşundan önce topun kale çizgisini geçtiği belirlenerek gol kararı verildi. 1-1

75. dakikada Traore'nin ara pasında topla sol kanatta buluşan Camara, topu içeri çevirdi. Bandırmaspor savunması top ile futbolcu arasına girmeyi başardı.

90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Atınç Nukan ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Harun Reşit Güngör, Levent Buğra Vartemel

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Mert Kula, Caulker (Arda Şengül dk. 35), Orhan Nahırcı (Sadık Arda Yılmazgül dk. 73), Dembele (Recep Taşbakır dk. 58), Traore, Halil Can Ayan (Ramon dk. 46), Camara, Togui (Görkem Bitin dk. 58)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Rroca, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş.

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Mexer, Atınç Nukan, Rahmetullah, Berişbek, Diniyev (Kerem Atakan Kesgin dk. 55), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Nomel (Paixao dk. 68), Doğancan Davas (İbrahim Kaya dk. 82), Paulinho (Diakhaby dk. 82)

Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Santos, Emir Şenocak, Erkam Kömür, Sergen Piçinciol

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Goller: Camara (dk. 2) (Ankara Keçiörengücü), Rahmetullah (dk. 28), Atınç Nukan (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Doğan Can (Bandırmaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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