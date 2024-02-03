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Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu

Ankara Keçiörengücü, Boluspor\'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Muharrem Cinan'ın golüne rağmen Keçiörengücü, Posmac ve Oğuz Kağan Güçtekin'in golleriyle mağlup oldu.

03.02.2024 15:45
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

29. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Diarrassouba'nın ceza yayı önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin'ın sol kanattan ortasında arka kale direkte Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

48. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Selim pasını ceza yayında duran Muharrem Cinan'a aktardı. Cinan'ın sol ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

68. dakikada Oğuz Kağan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

79. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Tunahan'ın vuruşunda kaleci Metin meşin yuvarlağı çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Oğuz Kağan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Ariyibi dk. 75), Bardhi (Erkan Eyibil dk. 75), Melih İnan, Dembele (Ahmet Yazar dk. 84)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Orhan Nahırcı, Mert Kula, Bahadır Yıldırım, Şahverdi Çetin, Camara

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk. 88), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 57), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 46), Avramovski, Iskandarli (Hüsamettin Yener dk. 57)

Yedekler: İsmail Çipe, Berk Yıldız, Kubilay Sönmez, Nogueira Junior, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Muharrem Cinan (dk. 48) (Ankara Keçiörengücü), Posmac (dk. 67), Oğuz Kağan Güçtekin (dk. 90+3) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Alihan Kubalas, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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