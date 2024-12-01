0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada ceza sahası içinde Ahmet Gökbayrak'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çeldi.
45. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği orta ile şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulkadir kornere çeldi.
60. dakikada Rroca'nın sert şutunda kaleci Abdulkadir'den seken topla buluşan Dembele vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
63. dakikada Ankara Keçiörengücü serbest vuruş kazandı. Rroca direkt kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-2
77. dakikada Forsell'in pasında topla buluşan Kayode'nin sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.
Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Mehmet Yüksel dk. 84), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Forsell dk. 73), Cuma Menize (Atakan Aybastı dk. 46), Ahmet Gökbayrak (Ofusu dk. 73)
Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Ashkovski, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Eduart Rroca (Orhan Nahırcı dk. 77), Dembele (Togui dk. 77), Ali Dere, Görkem Bitin (Bıram Diouf dk. 86), Camara (Abazaj dk. 90), Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın (Recep Taşbakır dk. 86), Uğur Kaan Yıldız, Roy Caulker
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Dembele (dk. 60), Rroca (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Mehmet Coşkun, Fatih Eren (Şanlıurfaspor), Arda Hilmi Şengül, Görkem Bitin, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü) - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü Şanlıurfaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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