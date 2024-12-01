Ankara Keçiörengücü Şanlıurfaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankara Keçiörengücü Şanlıurfaspor'u 2-0 Geçti

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 60. ve 63. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.

01.12.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada ceza sahası içinde Ahmet Gökbayrak'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği orta ile şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulkadir kornere çeldi.

60. dakikada Rroca'nın sert şutunda kaleci Abdulkadir'den seken topla buluşan Dembele vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

63. dakikada Ankara Keçiörengücü serbest vuruş kazandı. Rroca direkt kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada Forsell'in pasında topla buluşan Kayode'nin sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Mehmet Yüksel dk. 84), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Forsell dk. 73), Cuma Menize (Atakan Aybastı dk. 46), Ahmet Gökbayrak (Ofusu dk. 73)

Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Ashkovski, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Eduart Rroca (Orhan Nahırcı dk. 77), Dembele (Togui dk. 77), Ali Dere, Görkem Bitin (Bıram Diouf dk. 86), Camara (Abazaj dk. 90), Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın (Recep Taşbakır dk. 86), Uğur Kaan Yıldız, Roy Caulker

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Dembele (dk. 60), Rroca (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Mehmet Coşkun, Fatih Eren (Şanlıurfaspor), Arda Hilmi Şengül, Görkem Bitin, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfaspor, 3-sayfa, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Şanlıurfaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
11:36 Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk’ü açıkladı Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
11:12 Hava muhalefeti tarlaları vurdu Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
11:11 Acun Ilıcalı’dan eşi Çağla’ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil
11:06 Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 19:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Şanlıurfaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.