Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü: \'En etkisiz, en verimsiz maçımızdı\'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından "En etkisiz, en verimsiz maçımızdı" dedi.

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, rakiplerinin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Puan ya da puanlar almak istediğimiz bir maçtı. Oldukça sıcak havada şunu çok net gördük ki; istediğimiz ortaya koyamadığımız, iyi konsantre olmadığımız, iyi hazırlanamadığımız net bir şekilde bu maç nezdinde ortaya çıktı. En etkisiz, en verimsiz maçımızdı. Bununla ilgili gerekli öz eleştiriyi yapacağız. Rakip de aslında çok büyük üstünlük kurmadan istediğini aldığı 2 golle. Skoru da koruyarak istediğini elde etti" diye konuştu. - ANKARA