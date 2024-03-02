Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının duraksamalarından şikayetçi - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının duraksamalarından şikayetçi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının duraksamalarından şikayetçi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından akan oyunun sürekli durdurulmasından şikayetçi olduğunu belirterek, 'Bugün 2 puan kaybetmemiz bizi üzdü' dedi. Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

02.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından akan oyunun sürekli durdurulmasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Bugün 2 puan kaybetmemiz bizi üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Bugünkü maçı kazanıp ligde alt tarafla bağımızı tamamen koparmak istiyorduk. Rakibimiz de aynı şekilde alt sıralardan kurtulmak isteyen bir takım. Sahada akan oyunun sürekli durdurulması, bizim açımızdan pozisyon zenginliği sağlamamızı zorlaştırdı. Bugün 2 puan kaybetmemiz bizi üzdü. Tek topla, duran toptan yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Keyif veren bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Tuzlaspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ligde Play-Off şanslarının sorulması üzerine Tahsin Tam, "Geçen hafta da Kocaelispor maçında berabere kaldık. Bugün de kazanacağımızı düşündüğüm maçta 1 puanla evimize dönüyoruz. Kalan maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp rahat bir sezon geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının duraksamalarından şikayetçi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının duraksamalarından şikayetçi - Son Dakika
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