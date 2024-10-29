Ankara Kulüplerinden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Spor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden başkent ekipleri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "İlelebet Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 101. yılında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü ise sosyal medya hesaplarından "Biz bu bayrağı en cesur yüreklerle kazandık. Şehirlerimizde dalgalandırdık. Çocukların hayallerinde anlamlandırdık. Taşıdığı değerleri ise bir an olsun unutmadık. Cumhuriyetimizin en güzel sembolünü, yüzyıllar boyu gururlandırmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerinin yer aldığı videolu mesaj yayımladı.

Ankara Keçiörengücü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.