Ankara Stadyumu'nda Kapasite Artışı - Son Dakika
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Ankara Stadyumu'nda Kapasite Artışı

Yeni Ankara Stadyumu'nda kapasite 50 bin kişiye çıkarılacak, 285 metre çelik yapı inşa ediliyor.

26.11.2024 16:32
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- Ankara Stadyumu'nun kapasitesinin artırılması hedefleniyor

Stadyumdaki çelik yapımı dünya sıralamasına giriyor

ANKARA - Yapımı devam eden Ankara Stadyumu'nda kapasitenin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Çürük raporu açıklanan 82 yıllık tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yeni yapılan stadyumun yapımı devam ediyor. Stadyumun yapım aşaması ise dron ile görüntülendi. ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kapasitenin 50 bin kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Kapasiteyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle 45 bin kişi kapasiteler stadının kapasitesi 50 bin kişiye çıkartılması hedefleniyor. Bu da çok kısa süre içinde neticeye varacak. Kaba inşaatla ilgili çalışmalarımız zaten şu anda yüzde 95 seviyelerinde. Fakat çelik imalatına paralel olarak beklettiğiniz bazı küçük akslarımız var. Açıklığımız var. Onlara paralel o işlerde tamamlanacak. İnşaat işleriyle ilgili şu anda programda ve aksama görülmüyor" dedi.

Dünya çapında ilk üç mühendislik arasında

Stadyum projesinin 2025-2026 futbol sezonuna yetiştirilmesi planlanırken, Cem Saraçlar da 285 metre açıklığıyla projenin dünya çapında ilk üç mühendislik çalışması arasında yer alacağını söyledi. Saraçlar, "Yoğun bir şekilde çelik imalatlarımız devam ediyor. Şu anda Ankara'nın birçok yerinden de görülebildiği gibi birçok ciddi bir çelik imalatımız var burada. Yaklaşık 285 metre açıklık geçiyoruz ve bu dünya niteliğinde sıralamalara giriyor. Çalışmalarımızı önümüzdeki sene sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer branşlarda da mekanik, elektrik ve tüm branşlarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

700 işçi vardiyalı çalışıyor

Şantiyedeki iş gücüne dair bilgi veren Saraçlar, "Şu anda 700 işçiden oluşan bir ekiple vardiyalı olarak 7/24 çalışıyoruz. Özellikle çelik yapılarda 24 saat çalışıyor ekiplerimiz. Yaklaşık 17 bin ton ağırlığında bir çelik çatı inşa ediyoruz. Bu çelik çatı sekiz tane ayak üzerine oturuyor ve bu stat yapısının üzerinde bir adeta kapak gibi üzerine kapatmakta. Zor ve dünya literatüründe sayılı çelik imalatlarından biri oluyor" ifadelerini kullandı.

Modern bir spor kompleksi

Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen yeni Ankara Stadyumu, UEFA kriterlerine uygun olacak. Çevresindeki ulaşım olanaklarıyla taraftarın stadyuma erişimini kolaylaştırması planlanan kompleks, ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze ve konferans salonları gibi birimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, stadyumda okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için de alanlar bulunacak.

Otopark ve teknolojik donanımlar

Stadyumda 695 açık otopark ile 460 kapalı otopark kapasitesi yer alacak. Zeminin kötüleşmesini engelleyen teknolojik özelliklerle donatılacak stadyum, hem taraftarların hem de sporcuların konforu için en üst düzeyde tasarlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Stadyumu'nda Kapasite Artışı - Son Dakika

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